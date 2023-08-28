Новости Устройства 28.08.2023 в 22:29

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как ожидается, 12 сентября Apple представит свою новую линейку смартфонов iPhone 15 и добавит в ней новые варианты раскраски корпуса. Уже сейчас появились сведения о том, какими будут цвета iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

На протяжении нескольких последних лет линейка iPhone дебютировала всего с пятью цветовыми вариантами, а весной появлялся шестой, чтобы повысить продажи в середине жизненного цикла устройства. Как ожидается, в этом году с выходом iPhone 15 и iPhone 15 Plus компания продолжит поддерживать сложившуюся традицию. Об этом свидетельствует утечка фото зарядных кабелей, соответствующих цветам устройств, в комплект которых они входят.

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

Следовательно, iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут доступны в следующих цветах (маркетинговые названия могут отличаться)

  • Черный
  • Белый
  • Желтый
  • Синий
  • Оранжевый/кораллово-розовый (на разных утечках фигурировали разные оттенки)

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

Модель iPhone 15 и iPhone 15 Plus красного цвета PRODUCT(RED) может появиться весной 2024 года.

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Для серии iPhone Pro, как правило, Apple выбирает четыре более прохладных цвета. Как ожидается, в этом году модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max впервые будут иметь более легкую титановую рамку вместо традиционной рамки из нержавеющей стали. Чтобы лучше продемонстрировать изменение материала, Apple представит новую линейку цветов корпуса:

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iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple
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Ydri

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  • Темно-синий
  • Серебристо-серый
  • Космический черный
  • Титановый

iPhone 15 добавит красок — подробнее о цветовой палитре новых смартфонов Apple

Ожидается, что Apple представит свою новую линейку iPhone 15 на мероприятии, которое состоится во вторник, 12 сентября. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник: macrumors

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