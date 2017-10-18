Исследование: Любимый смартфон американских подростков — iPhone (82%), соцсеть — Snapchat (47%), видеосервис — Netflix (37%), сайт для покупок — Amazon (49%)

Очередной социологический опрос подростков в США от Piper Jaffray показал, что 82% американских тинейджеров мечтают об iPhone, а самой популярной соцсетью в данной среде является Snapchat, которым пользуется практически половина местной молодежи.

Эту соцсеть предпочитает 47% американских подростков, на второй месте с двухкратным отрывом идет Instagram (24%), а результаты Facebook и Twitter не дотянули даже до 10% (9% и 7% соответственно). Показательно, что еще два года назад Snapchat занимал последнее место с результатом 11%, а Twitter демонстрировал в три раза большую долю 21%.

Если говорить о просмотре видео, то на первом месте идет Netflix (37%), на втором — Youtube (29%), на третьем — кабельное ТВ (22%), тогда как остальные источники видеоконтента не дотянули даже до 10%.

Любимый сайт для покупок — Amazon (49%), второе место рейтинга — Nike — получил только 6%. Предпочитаемый ресторан — Starbucks, тогда как McDonalds только на 3-4 месте в зависимости от возраста респондентов.

Отметим, что в опросе участвовали 6100 подростков из 44 штатов Америки, средний возраст составил 16 лет, средний доход на домохозяйство — $66 тыс., что является типичным значением для США.

Напомним, что согласно недавнему исследованию CNBC, 64% американцев владеют хотя бы одним устройством Apple, а в каждом доме США можно найти в среднем 2,6 «яблочных» гаджета.

Источник: Piper Jaffray