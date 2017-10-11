CNBC: 64% американцев владеют хотя бы одним устройством Apple, а в каждом доме США можно найти в среднем 2,6 «яблочных» гаджета

Телекомпания CNBC провела социлогический опрос в США, результаты которого не могут не впечатлять. Согласно полученным данным, 64% американцев владеют хотя бы одним устройством Apple, а в среднем домохозяйстве можно найти 2,6 продукта Apple.

Продукция Apple — смартфоны iPhone, планшеты iPad, часы iWatch, ноутбуки MacBook, компьютеры Mac/iMac, приставки Apple TV, плееры iPod и т.д. тем более популярны, чем более богатым и молодым является конкретный пользователь или домохозяйство. К примеру, уровень владения менее 50% продемонстрировали только домохозяйства с годовым доходом менее $30 тыс., а также пенсионеры и женщины старше 50 лет.

А вот в домохозяйствах с уровнем годового дохода выше $100 тыс. в 87% случаев есть хотя бы один продукт Apple, а среднее количество таких устройств у всех членов семьи доходит до 4,7 устройств. При этом на западе США любителей Apple заметно больше (3,7 яблочных гаджетов на домохозяйство), чем на юге страны (2,2 гаджета).

Интересно, что в 2012 году, когда опрос All-America Economic Survey проводился первый раз, о наличии хотя бы одного устройства Apple сообщило порядка 50% американцев, а количество яблочных гаджетов в среднем домохозяйстве составляло 1,6 штуки.

Отметим, что вышеупомянутые результаты получены на основе опроса 800 американцев во всех регионах страны, погрешность опроса составила плюс/минус 3,5 процентных пункта.

Источник: CNBC