Исследователи Samsung и Стэнфордского университета разработали OLED-дисплей с плотностью пикселей 10000 PPI





Показатель плотности пикселей дисплея не всегда может быть понятным для пользователей. Например, плотность 800 PPI в 2 раза превосходит плотность 400 PPI, но нельзя сказать, что разница заметна на глаз, особенно, если речь идёт о дисплеях смартфонов.

Фактически, высокая плотность пикселей важна в тех случаях, когда дисплей расположен близко к глазам человека, например, в гарнитурах виртуальной реальности. В таких устройствах дисплеи расположены буквально в сантиметрах от глаз, и отдельные пиксели могут быть заметны даже в том случае, если показатель плотности превышает 500 PPI.

Чтобы устранить такую проблему, исследователи компании Samsung совместно с коллегами из Стэнфордского университета разработали новый тип OLED-дисплея, который обладает плотностью пикселей 10000 PPI. В дисплее применяется техника светового резонанса. Её концепция такая же, как и звукового резонанса, например, когда корпус гитары резонирует со струнами для создания звука. В данном случае свет резонирует на наноразмерном уровне между двумя специфическими поверхностями, создавая разные цветовые оттенки из OLED источника белого света. С помощью этого метода исследователи смогли эффективно создавать действительно крошечные цветные «пиксели».

Пока что речь идёт лишь о лабораторном прототипе. Не уточняется, когда дисплеи на базе данной технологии можно будет запустить в массовое производство. Но когда (или если) это произойдёт, то может произвести революцию в индустрии OLED-дисплеев, что приведет к созданию иммерсивной технологии виртуальной реальности, телевизоров и дисплеев для смартфонов с невероятным количеством пикселей.

Источник: phonearena