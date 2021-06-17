Источник: В 2022 году Rimac выйдет на IPO с оценкой $6 млрд, предварительно получив от Porsche контроль над Bugatti





Первые слухи о сделке между Volkswagen и Rimac, результатом которой станет переход премиум-бренда Bugatti под контроль хорватского производителя электрогипекаров, появились еще осенью прошлого года. И только теперь немецкое издание Manager Magazin узнало немного больше подробностей о договоренности между автопроизводителями.

Итак, по данным источника, принадлежащий концерну Volkswagen французский бренд Bugatti с богатой историей действительно перейдет под управление хорватской компании Rimac. Переход осуществят путем создания совместного предприятия, в котором Rimac получит 55%, а Porsche — 45%.

За получение прав на бренд хорваты отдадут часть своей компании — какую точно, пока неизвестно, но на данный момент в нескольких раундах инвестиций Porsche уже довел свою долю в Rimac до 24%. Интересно, что глава компании Мате Римац неоднократно заявлял о том, что не планирует терять независимость, таким образом теоретически Porsche может получить не более 49% Rimac.

Также источник отметил, что успешный выход на рынок серийной модели Rimac Nevera (все 150 экземпляров с ценником от 2 млн евро были проданы еще в момент анонса концепта) сподвиг руководство компании на публичное размещение акций (IPO), который предварительно запланирован на 2022 году. В результате выхода на биржу компания рассчитывает получить оценку порядка $6,1 млрд (5 млрд евро) и привлечь дополнительные инвестиции, необходимые на развитие модельной линейки.

Напомним, что 1 июня компания представила серийный электрогиперкар Rimac Nevera с четырьмя двигателями с мощностью 1914 л.с. и крутящим моментом 2360 Нм, которые позволяют разогнаться до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, до 300 км/ч — за 9,3 секунды, а также набирать максимальную скорость 412 км/ч. Батарея емкостью 120 кВтч обеспечивает запас хода 550 км (WLTP) и заряжается до 80% всего за 20 минут, благодаря поддержки мощности зарядки 500 кВт.

Источник: Motor1