Историческое партнерство. Samsung будет закупать у LG Display телевизионные панели OLED

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Samsung впервые будет закупать телевизионные панели OLED для собственного дисплейного подразделения Samsung Display у извечного конкурента LG Display, сообщают южнокорейские СМИ.

Сообщается, что переговоры между высшим руководством Samsung Electronics и LG Display завершились подписанием стратегического партнерства, и вторая станет поставщиком телевизионных панелей OLED для внутреннего подразделения Samsung Display. Сторонам осталось обсудить некоторые рабочие моменты, после чего сделку оформят документально с соблюдением всех необходимых формальностей.

По данным отраслевых наблюдателей, Samsung заключила сделку с LG Display в связи с продолжающимся ростом цен на ЖК-панели и технологическими сложностями в производстве собственных дисплеев QD-OLED (новая технология, сочетающая органические светодиоды с фильтром из квантовых точек).

По неофициальным данным, Samsung планирует закупить не менее одного миллиона панелей к концу 2021 года, а в 2022 году LG поставит Samsung Display 4 миллиона панелей — это около 50% текущих производственных мощностей компании.

Напомним, в прошлом году Samsung Display полностью прекратила выпуск жидкокристаллических панелей LCD. И еще в 2020-м были сообщения, что Samsung Electronics договаривается с LG Display о поставках телевизионных панелей, то тогда говорилось именно о ЖК-панелях.

И хотя до этого Samsung не закупала OLED панели у LG, компании уже сотрудничали в области телевизоров в прошлом. LG поставляла 65-дюймовые и 75-дюймовые ЖК-панели Samsung в 2017 году после того, как Sharp внезапно прекратила поставки дисплеев.

По последним сообщениям, Samsung также планирует закупать для бюджетной линейки смартфонов Galaxy M вместо AMOLED собственного подразделения Samsung Display.