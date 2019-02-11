Издатель GTA Online добился через суд выплаты компенсации в сумме $150 тыс. от автора читерского ПО для игры

Суд обязал жителя Флориды Джонни Переса выплатить издателю игры GTA Online немалые компенсации за создание и распространение платного читерского ПО Elusive. Оно позволяет игрокам получать бесконечное количество денег и получать другие нелегальные преимущества в игре.

В качестве наказания за создание Elusive суд приговорил Джонни Переса к выплате компенсации издателю в сумме $150 тыс. Кроме того, он обязан заплатить $66,9 тыс. в качестве платы за услуги адвоката правообладателя. Перес обвинялся в нарушении авторских прав Take-Two Interactive, нарушении баланса игрового процесса, нарушении модели покупок в игре. Кроме того, ему вменяется в вину тот факт, что он испортил удовольствие от игры честным игрокам.

Отметим, первоначально Take-Two Interactive пыталась решить вопрос мирным путём. В прошлом году компания связалась с Джонни Пересом и предложила ему прекратить поддержку Elusive и перевести на благотворительность все вырученные с продажи читерского ПО деньги. В обмен на это компания отказалась бы от судебного преследования Джонни Переса. Первоначально он дал согласие на такую сделку, но в последствии отказался продолжать общение и предоставлять документы, подтверждающие суммы доходов от продажи ПО Elusive. В результате, Take-Two Interactive подала иск в суд и успешно выиграла дело.

Источник: Engadget