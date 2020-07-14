Изображение Pixel 4a, который все никак не выйдет, ненадолго появилось на сайте магазина Google

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В канадском онлайн-магазине Google Store ненадолго появилось изображение среднебюджетного камерофона Pixel 4a, который все никак не выйдет. Публикация явно преждевременная, но она выступает еще одним убедительным свидетельством того, что смартфон не отменили и в ближайшее время он все же выйдет на рынок.

Первоначально Google планировала анонсировать Pixel 4a в рамках выставка Google I/O 2020. Собственно, дату 12 мая на экране можно рассматривать как косвенное тому подтверждение. Однако мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.

За последнее время Pixel 4a был сертифицирован телекоммуникационными регуляторами нескольких стран, включая индийский BIS, американский FCC и сингапурский IMDA. Это также указывает на скорый анонс, но точная дата по-прежнему остается тайной.

Что интересно, предыдущие слухи указывали, что презентация Pixel 4a состоится 13 июля. Но вместо презентации мы получили очередную утечку. На рендере показан Pixel 4a в черном цвете корпуса с бирюзовой кнопкой включения и большим квадратным блоком камеры с одним модулем. Последние утечки указывали, что Google Pixel 4A выйдет только в черном цвете в конце октября.

В начале месяца Google прекратила продажи прошлогодних бестселлеров Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Все что к настоящему моменту известно Pixel 4a — можно узнать здесь.

До конца 2020 года также ожидается выход флагманской модели Pixel 5, о которой сейчас ходит много противоречивых слухов.

Источник: The Verge