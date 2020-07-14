Новости
Изображение Pixel 4a, который все никак не выйдет, ненадолго появилось на сайте магазина Google

Изображение Pixel 4a, который все никак не выйдет, ненадолго появилось на сайте магазина Google

Изображение Pixel 4a, который все никак не выйдет, ненадолго появилось на сайте магазина Google


В канадском онлайн-магазине Google Store ненадолго появилось изображение среднебюджетного камерофона Pixel 4a, который все никак не выйдет. Публикация явно преждевременная, но она выступает еще одним убедительным свидетельством того, что смартфон не отменили и в ближайшее время он все же выйдет на рынок.

Первоначально Google планировала анонсировать Pixel 4a в рамках выставка Google I/O 2020. Собственно, дату 12 мая на экране можно рассматривать как косвенное тому подтверждение. Однако мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.

За последнее время Pixel 4a был сертифицирован телекоммуникационными регуляторами нескольких стран, включая индийский BIS, американский FCC и сингапурский IMDA. Это также указывает на скорый анонс, но точная дата по-прежнему остается тайной.

Что интересно, предыдущие слухи указывали, что презентация Pixel 4a состоится 13 июля. Но вместо презентации мы получили очередную утечку. На рендере показан Pixel 4a в черном цвете корпуса с бирюзовой кнопкой включения и большим квадратным блоком камеры с одним модулем. Последние утечки указывали, что Google Pixel 4A выйдет только в черном цвете в конце октября.

В начале месяца Google прекратила продажи прошлогодних бестселлеров Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Все что к настоящему моменту известно Pixel 4a — можно узнать здесь.

До конца 2020 года также ожидается выход флагманской модели Pixel 5, о которой сейчас ходит много противоречивых слухов.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить