Эй, Google, где же Pixel 4A?





Сегодня Google выпустила первую публичную бета-версию своей следующей ключевой версии ОС Android 11 — в этом году из-за COVID-19 и ситуации в США это важное событие обошлось без грандиозных презентаций и каких-либо трансляций. До последнего момента многие надеялись, что вместе с выходом Android 11 проясниться судьба ожидаемого многими среднебюджетного камерафона Google Pixel 4a, но этого не произошло — Google продолжает хранить абсолютное молчание, не давая никаких намеков, когда ждать новинку.

Вышедшие в прошлом году Pixel 3a и Pixel 3a XL неслабо помогли Google увеличить продажи смартфонов и стали настоящими хитами продаж на фоне тех же Pixel 3 и Pixel 4 — буквально на днях сообщалось, что в 2019 году компания поставила на рынок рекордное число смартфонов Pixel. И очень перспективная модель Pixel 4а вполне могла хоть как-то сгладить провал нынешнего поколения Pixel 4. Но Google по каким-то неизвестным причинам не торопиться выводить на рынок Pixel 4а.

К слову, говоря о Pixel 4а. Сама модель уже давно не представляет собой никакого секрета: Google остается верна стандартам и за последние полгода слили все, что только можно было — вплоть до примеров фото и обоев. Еще в апреле 9to5Google обобщило все подробности о технических характеристиках Pixel 4а. Для тех, кто уже успел забыть, напомним основные параметры:

Экран OLED диагональю 5,81 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с отверстием для фронтальной камеры разрешением 8 Мп в левом верхнем углу.

SoC Qualcomm Snapdragon 730.

6 ГБ оперативной памяти.

64 или 128 ГБ флэш-памяти, причем UFS вместо медленной eMMC, использовавшейся в Pixel 3A и 3A XL.

Аккумулятор емкостью 3080 мА·ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

Одинарная основная камера разрешением 12,2 Мп с поддержкой записи видео 4K при 30fps.

Сканер отпечатков пальцев на задней панели

Разъем 3,5 мм для подключения наушников.

После выхода на рынок Pixel 4а предстоит конкурировать с нынешними бестселлерами iPhone SE и Samsung Galaxy A51. За последнее время было множество сообщений, что Google задерживает выпуск Pixel 4а — в прошлом месяце проверенный инсайдер Джон Проссер утверждал, что Google Pixel 4a дебютирует 13 июля, а в продаже появится только в августе. Если верить инсайдеру, смартфоны Pixel 5 тоже отложены.

Что же касается более крупной модели Pixel 4а XL, было не мало сообщений, что Google решила ее не выпускать.

В прошлом году Pixel 3а на старте продаж предлагался по цене $399 за базовую версию, тогда как на распродажах его можно было купить со скидкой в $100. Едва ли базовая версия Pixel 4а на старте будет стоить дороже $399. Более того, ранее были слухи, что Google может снизить цену до $349 для конкуренции с iPhone SE и прочими моделями.