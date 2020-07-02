Google отправила на покой среднебюджетные Pixel 3A и Pixel 3A XL

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Еще в марте, когда Google известила о прекращении продаж смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, стало понятно, что дни среднебюджетных Pixel 3A и Pixel 3A XL сочтены. И вот этот день настал.

В официальном онлайн-магазине Google Store в США смартфоны уже закончились и новых поставок Pixel 3a и Pixel 3A XL не планируется. Это подтвердили в Google, отвечая на соответствующий запрос Android Police.

«Google Store распродал имеющиеся запасы и завершил продажи Pixel 3A», — сообщили в Google. В комментарии The Verge представитель Google добавил, что желающие приобрести Pixel 3A могут сделать это, обратившись к партнерам компании, у которых еще остались смартфоны из старых партий. К слову, обе модели пока доступны на американском сайте Amazon. То есть, как обычно, какое-то время (пока запасы не закончатся полностью) Pixel 3A и Pixel 3A XL еще можно будет купить в различных сторонних магазинах.

Вышедшие в прошлом году Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые стали первыми недорогими телефонами компании после закрытия линейки Nexus, неслабо помогли Google увеличить продажи смартфонов и стали настоящими хитами продаж на фоне тех же Pixel 3 и Pixel 4 — не так давно сообщалось, что в 2019 году компания поставила на рынок рекордное число смартфонов Pixel.

Теперь актуальный флагман Pixel 4, вышедший в октябре прошлого года, — единственный телефон в магазине Google. С другой стороны, прекращение продаж Pixel 3a — еще одно свидетельство скорого выхода изрядно задержавшегося Google Pixel 4a, который за последнее время был сертифицирован телекоммуникационными регуляторами нескольких стран, включая индийский BIS, американский FCC и сингапурский IMDA.

Анонс Pixel 4a первоначально ожидался в ходе Google I/O 2020, но мероприятие отменили из-за COVID-19. В последний раз говорилось, что презентация Pixel 4a состоится 13 июля, но в продажу телефон поступит только в конце октября.

Все что к настоящему моменту известно Pixel 4a — здесь.

Источник: Android Police и The Verge