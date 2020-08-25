Jaguar анонсировал более доступную версию электромобиля I-Pace — она почти на €16 тыс. дешевле оригинала

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Британский автопроизводитель Jaguar сообщил о выпуске новой базовой версии электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Это первый электромобиль компании, он вышел на рынок в 2018 году и по сей день других электрических моделей Jaguar не выпускал.

Новая версия Jaguar I-Pace имеет модельный номер EV320. Базовый Jaguar I-Pace EV320 при стартовой цене €65 990 (включая НДС) почти на €16 тыс. дешевле, чем оригинальная модель Jaguar I-Pace EV400 (€81 855). В то же время EV320 является менее мощным и, как следствие, менее динамичным. Говоря конкретнее, суммарная мощность электромоторов (по одному на каждой из осей) снизилась 400 до 320 л.с., а разгон до 100 км/ч теперь занимает 6,4 с вместо 4,8 с. Емкость аккумулятора и запас хода остались прежними — 90 кВт*ч и 470 км по более «мягкому» европейскому циклу WLTP.

Базовое оснащение Jaguar I-Pace EV320 включает новую информационно-развлекательную систему Pivi Pro, системы ионизации воздуха с воздушным фильтром класса PM2.5 и цифровое зеркало заднего вида ClearSight. Версию EV320 также можно легко отличить по новой отделке решетки радиатора Atlas Grey. Кроме того, сообщается об улучшенной цветовой палитре и новых вариантах дисков.

Важно отметить, что Jaguar I-Pace EV320 будет выпущен ограниченным тиражом. Объем партии EV320 в Jaguar не уточнили.

Напомним, что в 2019 году Jaguar I-Pace стал абсолютным лидером по регистрациям новых электромобилей в Украине — за прошлый год у нас в стране было зарегистрировано 148 автомобилей этой модели, что составляет 22% доли рынка всех новых зарегистрированных электромобилей в стране.