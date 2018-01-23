Japan Display Inc (JDI) разработала прозрачный сканер отпечатков, основанный на емкостной технологии

Компания Japan Display Inc (JDI) в первую очередь известна как производитель экранов, однако ей вовсе не чуждо желание применять свои знания и в других областях высоких технологий. В частности, сегодня JDI объявила о создании своего первого сканера отпечатков, который построен на емкостной технологии и конструктивно выполнен на прозрачной стеклянной подложке, что позволяет использовать его в целом ряде современных устройств, включая смартфоны следующего поколения, охранные системы, банковские карты и т.д.

Новый прозрачный сканер отпечатков основна на технологии Pixel Eyes от JDI, на которой построены обычные сенсорные экраны компании, используемые в смартфонах и ноутбуках. При создании очередного поколения емкостных сенсорнов специалистам компании удалось добиться настолько высокой чувствительности сенсоров, что они смогли не просто определять место прикосновения к экрану пальца пользователя, а распознавать рисунок отпечатка этого пальца.

Прозрачный сканер от JDI выполнен в виде прозрачной пластины с размерами активной площади распознавания 8×8 мм и разрешением 160×160 точек (508 dpi). Компания готова начать коммерческие поставки сканера всем желающим в течение 2018 фискального года, который заканчивается в марте 2019 года.

Отметим, что классические сканеры отпечатков выполнены из непрозрачных материалов, а значит их нельзя разместить перед экраном смартфона/ноутбука или на другом объекте, который нельзя закрывать от пользователя. Некоторые производители, включая Apple и Samsung при создании своих безрамочных смартфонов пытались переместить сканер отпечатков под матрицу экрана, однако пока им так и не удалось добиться приемлемой точности.

Одной из первых компаний, которой удалось продемонстрировать рабочий образец смартфона со встроенным в экран сканером отпечатков стала китайская Vivo, интегрировавшая решение от Synaptics в экран смартфона Vivo X20. Однако с прозрачными сканерами от JDI необходимость в подобной конструкции отпадает, так что их вполне могут взять на вооружение другие производители смартфонов.

Напомним, что в прошлом году специалисты Japan Display Inc (JDI) создали прозрачный дисплей с очень высоким коэффициентом пропускания света в 80%. В выключенном состоянии это обычная прозрачная панель, напоминающая слегка тонированное стекло, а во включенном на экране отображаются цветные изображения – подобная разработка отлично подходит для приложений дополненной или смешанной реальности.

Источник: JDI