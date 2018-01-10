Vivo показала первый смартфон со сканером отпечатков пальцев в дисплее, но не рассказала о нем практически ничего

Китайская компания Vivo сдержала свое обещание и привезла на выставку CES 2018 первый в мире смартфон, в котором сканер отпечатков пальцев встроен под поверхность экрана. Правда, полноценным анонс устройства не назовешь.

Производитель не раскрыл ни характеристик, ни данных о цене и сроках начала продаж. Не было названо даже название модели, так что пока первое в мире устройство с подэкранным сканером отпечатков пальцев остается безымянным. Отметим, что ранее высказывались предположения, что первым смартфоном с таким сканером станет Vivo Xplay7 или Vivo X20 Plus UD.

Впрочем, представили разных тематических сайтов подтвердили, что технологий действительно работает и пользоваться функцией очень удобно. В данном случае для подтверждения личности при разблокировке смартфона или получения прав на совершение операций в том или ином приложении надо приложить палец к соответствующей пиктограмме отпечатка пальца на экране.

Напомним, что технологическим решением в данном случае выступает дактилоскопический датчик Synaptics Clear ID FS9500, о котором мы уже рассказывали ранее. Этот датчик обеспечивает высокий уровень безопасности, а также невосприимчив к разным факторам вроде угла касания, мокрых рук и температурных условий.

Ранее Synaptics утверждала, что сканер отпечатков пальцев Clear ID работает вдвое быстрее, чем системы распознавания лиц пользователей, хотя такое сравнение едва ли можно считать корректным. В то же время журналист The Verge отмечает, что в сравнении с обычными сканерами считывание и распознавание происходит медленнее. Впрочем, не исключено, что к моменту выпуска серийной модели производителю удастся повысить скорость работы сенсора.

Источник: gizmochina и The Verge