JerryRigEverything легко разломал новый планшет Apple iPad Pro 2020 года, конструкция не стала прочнее по сравнению с предшественником





Зак Нельсон, также известный как JerryRigEverything, проверил на прочность новый планшет Apple iPad Pro модельного ряда 2020 года. И на основании его обзора можно сделать вывод, что компания из Купертино ничего не улучшила в новинке в плане надёжности по сравнению с моделью предыдущего поколения. Слабые места iPad Pro 2020 года остались прежними, и никаких улучшений в этом отношении не произошло.

Смартфон iPhone 6 был подвержен проблеме сгибания из-за использования алюминия серии 6000. Тогда компания учла данный недочёт, и модель следующего поколения – iPhone 6s – уже изготавливалась из более прочного алюминия серии 7000. И это устройство было значительно сложнее согнуть. Однако в случае iPad Pro 2020 года компания Apple не сочла нужным улучшать качество сборки планшета, который вышел через 2 года после появления оригинальной версии iPad Pro с Face ID.

Как отмечает Зак Нельсон, Apple не изменила расположение отверстия микрофона на грани корпуса. Это было слабое место в конструкции iPad Pro 2018 года, именно здесь прогнулся корпус устройства. Как стало ясно из дальнейшего обзора, корпус новой модели при тесте на изгиб также разламывается в том же самом месте. Причём, корпус ломается с первой же попытки, одновременно повреждая дисплей устройства. Однако нужно отметить, что чехол Magic Keyboard позволяет повысить прочность планшета, и при надетом чехле согнуть корпус устройства уже не получается. Но чехол не входит в стандартную комплектацию планшета, его предстоит покупать отдельно.

Дисплей планшета Apple iPad Pro 2020 года покрыт стеклом, которое обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Оставить мелкие царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения. Объективы основной камеры покрыты сапфировым стеклом, оно покрывается царапинами аналогично и защитному стеклу дисплея.

Задняя панель и боковые грани корпуса изготовлены из металла. На них остаются царапины при воздействии другими острыми металлическими предметами. Дисплей планшета выполнен на базе IPS панели. При воздействии на неё открытым огнём на протяжении 11 секунд на дисплее проявляется чёрное пятно. Но через некоторое время оно исчезает, и дисплей принимает свой первоначальный вид.

Источник: wccftech