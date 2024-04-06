Корпорация Google представила новую опенсорс-библиотеку Jpegli, которая сжимает изображения на 35% эффективнее, сохраняя при этом высокое качество.

Исследователи Google в течение многих лет работали над улучшением сжатия данных (Brotli), аудио (Lyra V2), ну и изображений (WebP). Jpegli — последний их проект, направленный на улучшение коэффициента сжатия устаревших файлов JPEG в системах, где современное сжатие, например WebP, может быть недоступным или желательным.

Как говорится в сообщении в официальном блоге Googleсреди преимуществ Jpegli:

Совместимость Кодер и декодер полностью совместимы с API/ABI с libjpeg-turbo и MozJPEG.

Кодер и декодер полностью совместимы с API/ABI с libjpeg-turbo и MozJPEG. Высокое качество. При работе с изображениями выполняются более точные и «психовизуально эффективные» вычисления, благодаря чему изображения получаются более четкими.

При работе с изображениями выполняются более точные и «психовизуально эффективные» вычисления, благодаря чему изображения получаются более четкими. Скорость . Хотя качество изображения и эффективность сжатия у Jpegli лучше, скорость кодирования находится где-то на уровне с libjpeg-turbo и MozJPEG. Благодаря этому веб-производители могут легко встроить новую библиотеку в рабочие процессы без ущерба для скорости работы и потребления памяти.

. Хотя качество изображения и эффективность сжатия у Jpegli лучше, скорость кодирования находится где-то на уровне с libjpeg-turbo и MozJPEG. Благодаря этому веб-производители могут легко встроить новую библиотеку в рабочие процессы без ущерба для скорости работы и потребления памяти. Возможность кодирования изображения с выделением 10 и более бит на цветовой компонент. Традиционные библиотеки кодируют изображения с использованием 8 бит на компонент, что приводит к артефактам на плавных градиентах.

Традиционные библиотеки кодируют изображения с использованием 8 бит на компонент, что приводит к артефактам на плавных градиентах. Эффективность сжатия. Jpegli сжимает изображения эффективнее традиционных кодеров, что позволяет экономить ресурсы.

Как работает Jpegli

Jpegli использует ряд новых методов для уменьшения шума и улучшения качества изображения. Это:

адаптивная эвристика квантования он JPEG XL;

улучшенный выбор матрицы квантования;

точное вычисление промежуточных результатов;

возможность использования более усовершенствованного цветового пространства.

Google провел тестирование, сравнив работу Jpegli, libjpeg-turbo и MozJPEG на нескольких битрейтах. Что из этого получилось — можете увидеть на диаграмме ниже.

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