Julia’s Dream: в память погибшей в Харькове выпускницы КНУ Юлии Здановской при MIT Mathematics открыли бесплатную онлайн-программу по математике для учеников 9-11 классов из Украины. Подать заявку можно до 12 апреля

Yulia’s Dream — это инициатива в рамках PRIMES — Программы исследований в области математики, инженерии и естественных наук для старшеклассников Массачусетского технологического института (MIT). Рабочие группы в Yulia’s Dream будут работать так же, как и в PRIMES-USA, то есть онлайн. Подать заявку можно до 12 апреля. Она должна включать решения набора задач для поступления на 2022 год (на украинском, русском или английском языке).

Начать еженедельные встречи рассчитывают уже конце апреля. Программа будет работать летом и осенью 2022 года с возможным продлением до весны 2023 года.

«Yulia’s Dream («Мечта Юлии») посвящена памяти Юлии Здановской, 21-летней выпускницы Киевского национального университета, серебряного призера Европейской женской математической олимпиады 2017 года, преподавателя программы «Учи для Украины», которая погибла от российской ракеты в своем родном городе Харькове. Мы надеемся помочь другим украинским мальчикам и девочкам осуществить ее мечту», — сказано в объявлении MIT Mathematics.

Желающие могут поддержать программу, направив чеки по адресу:

Massachusetts Institute of Technology

P. O. Box 412926

Boston, MA 02241-2926

В графе для примечаний нужно указать: «Yulia’s Dream for PRIMES fund # 3653720». Либо перейти по этой ссылке и выбрать PRIMES Endowed Fund in Mathematics (3653720), после чего указать: «in memory of Yulia Zdanovska».