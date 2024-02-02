Juno ─ стороннее YouTube-приложение для Apple Vision Pro по цене $5

Google заявила, что не планирует выпускать приложение YouTube для новой гарнитуры Apple Vision Pro. Но свято место пусто не бывает, поэтому вместо поискового гиганта к созданию такого приложения подключился сторонний разработчик. Juno — это работа Кристиана Селига, разработчика ныне несуществующего приложения Reddit Apollo.

Хотя это неофициальное стороннее приложение, Juno поддерживает большинство функций YouTube. Оно позволяет смотреть видео, пролистывать и пропускать ролики, используя жесты, учитывает соотношение сторон видео. Также поддерживается просмотр каталога YouTube (хотя нет возможности видеть комментарии к видео). Более того, Juno поддерживает показ рекламы на YouTube, чтобы Google не «раздражалась». Но при этом учитывается наличие подписки YouTube Premium.

Juno предоставляет пользовательский интерфейс VisionOS через API YouTube для встраивания на внешние страницы. При просмотре каталога YouTube приложение Juno открывает модифицированную версию сайта YouTube.

Приложение Juno уже доступно в Apple App Store и стоит $4,99.