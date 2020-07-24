К 10-летию StarCraft II компания Blizzard готовит юбилейное обновление игры с новыми достижениями кампании и улучшенным редактором

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Игре StarCraft II скоро исполнится 10 лет. И в честь грядущей десятой годовщины этого проекта компания Blizzard приступила к публичному тестированию юбилейного обновления.

С этим обновлением будут представлены новые достижения кампании для каждой миссии в базовой игре StarCraft II и трёх её дополнениях. Выполнив все достижения 10-й годовщины, игроки получат нового комментатора — Стоуна. Также предлагаются изменения, которые позволят игрокам проще создавать свои собственные пользовательские кампании. Это обновление содержит самый масштабный набор изменений редактора за всю историю игры. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Одной из причин столь длительной популярности игры StarCraft II является тот факт, что фанаты могли поддерживать её, создавая собственные кампании в игре. Теперь Blizzard использует некоторые элементы игрового редактора Warcraft III, что позволяет улучшить и упростить интерфейс в StarCraft II. Юбилейный патч также внедряет новое переходное лобби, облегчающее перемещение между двумя картами в многопользовательском режиме. Кроме того, во вкладке «Своя игра» добавлен новый подраздел под названием «Кампании», в котором отображаются опубликованные карты соответствующего типа.

Фактически, некоторые из этих изменений уже реализованы в обновлении 4.13. Пока не совсем понятно, какие функции в юбилейном обновлении будут совершенно новыми, а какие станут результатом доработки ранее доступных нововведений.

Источник: The Verge