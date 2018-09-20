К 2021 году планируется запустить 3000 магазинов без касс Amazon Go, включая небольшие магазинчики с ограниченной номенклатурой готовых продуктов питания

Компания Amazon намерена и дальше развивать свою идею автоматизированных магазинов без касс и продавцов, а также активно расширять сеть Amazon Go. Уже к 2021 году компания намерена открыть 3000 таких магазинов.

Это будет достаточно агрессивное развитие сети после того, как в 2016 году Amazon купила сеть Whole Foods. Благодаря этому компания сможет активно конкурировать не только с сетями небольших магазинов Kroger, CVS и 7-Eleven, но и сетями супермаркетов, таких как Walmart и Target.

Первый магазин Amazon Go был открыт в Сиэтле сравнительно недавно. С тех пор компания не торопилась расширять сеть. Второй магазин был запущен лишь в прошлом месяце (снова в Сиэтле), а третий появился в Чикаго в начале этой недели. До конца этого года и в 2019 году планируется открыть ещё несколько точек продаж в Чикаго и Сан-Франциско.

Чтобы успеть открыть 3000 магазинов к 2021 году, компании нужно будет ускориться с запуском новых точек продаж. По планам Джефа Безоса, магазины Amazon Go будут представлены в виде различных конфигураций. Среди них будут доступны небольшие магазинчики с ограниченным перечнем товаров и свежеприготовленными упакованными блюдами, наподобие 7-Eleven. Таким образом, компания может начать даже конкурировать с закусочными и заведениями быстрого питания.

Причём, такие конфигурации магазинов позволят компании увеличить прибыльность их работы. Продажа готовых запакованных продуктов позволит ускорить работу Amazon Go и уменьшить количество используемого оборудования, так как такие товары проще отслеживать, чем большой ассортимент разнообразных товаров. А благодаря размещению нескольких торговых точек друг возле друга можно будет централизовать изготовление продуктов питания.

Напомним, для совершения покупок в магазине Amazon Go посетителю нужно иметь учётную запись Amazon и установленное приложение на смартфоне. На входе покупатель просто подносит экран смартфона с отображаемым штрих-кодом к считывателю устройства, напоминающего турникет, затем берет нужные товары в магазине и уходит. Камеры, расставленные по залу, всё фиксируют, и система всегда знает, какие товары взял тот или иной покупатель. На выходе сервис автоматически суммирует все его покупки, снимая соответствующую сумму с аккаунта Amazon, и высылает пользователю квитанцию об оплате.

Согласно имеющимся данным, до конца текущего года планируется открыть до 10 магазинов Amazon Go. В следующем году их количество планируется увеличить до 50. Первоначально они будут доступны лишь в крупных городах. Уже в 2020 и 2021 годах ожидается экспоненциальный рост количества новых автоматизированных торговых точек.

Источник: The Verge