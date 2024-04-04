Джулия Гарнер сыграет женскую версию Серебряного Серфера в «Фантастической четверке»

Гарнер получила «Эмми» за роль Рут Лэнгмор в криминальной драме Netflix «Озарк», а также была номинирована за роль Анны Делви в сериале «Изобретая Анну».

Как сообщает Deadline, Джулия Гарнер присоединится к вселенной Marvel в предстоящем фильме «Фантастическая четверка» — и, хотя подробности сюжета на данный момент не разглашаются, вероятно, предстанет в роли Шалла-Бал, одной из версий Серебряного Серфера. Мужскую версию ранее играл Даг Джонс в фильме «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера» 2007 года.

Тем временем в главной суперкоманде роли разделились между Педро Паскалем (Мистер Фантастик), Ванессой Кирби (Женщина-Невидимка), Джозефом Квином (Человек-факел) и Эбоном Мосс-Бакрахом (Существо).

Режиссировать новую «Фантастическую четверку» будет Мэтт Шакман («Ванда/Вижн») по сценарию Джоша Фридмана, Джеффа Каплана, Эрика Пирсона и Яна Спрингера. Производство начнется этим летом, а премьера фильма запланирована на 25 июля 2025 года.

Ранее стало известно, что Marvel перенесла «Капитан Америка: Дивный новый мир» и «Блейд» с Махершалой Али на 2025-й год. Также студия меняет стратегию производства на более традиционную: с пилотными эпизодами и шоураннерами, которые будут полностью управлять проектами; и, по данным Variety, из-за кризиса даже рассматривала возвращение Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон и других актеров из оригинальных «Мстителей».