Качественные изображения Huawei P40 Pro: керамический корпус и прямоугольная пентакамера Leica с 13,3-кратным увеличением

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Известный инсайдер Эван Блесс опубликовал рендерные изображения грядущего флагманского смартфона Huawei P40 Pro. Как заявляет источник, это устройство получит керамический корпус. И лицевая, и задняя панели имеют закругления по всем четырём граням.

Одним из наиболее интересных элементов, которые можно увидеть на рендерах, является массивный блок камер на задней панели. Он включает сразу пять модулей, один из которых является перископическим. Он позволит реализовать оптическое приближение снимаемой сцены. Блок объективов с брендом Leica также описывает диапазон покрываемых фокусных расстояний всем блоком камер – от сверхширокоугольного до телефото – 18-240 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Это соответствует 13,3-кратному увеличению. Скорее всего, в данном случае учитывается также и программное приближение.

Лицевая панель представляет собой почти полностью безрамочный дисплей. В его левой верхней чести расположено продолговатое сквозное отверстие, в котором разместились две камеры.

Кнопку включения питания и качельку регулирования громкости можно обнаружить на правой боковой грани. На нижней грани видны порт USB-C, решётка мультимедийного динамика и слот для карт. Устройство лишено 3,5-миллиметрового звукового разъёма для подключения наушников.

Предыдущая линейка смартфонов Huawei P была анонсирована в Париже в марте. Модель Huawei P40 Pro, вероятно, также будет анонсирована примерно в то же время.

Источник: The Verge