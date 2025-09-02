Новости Кино 02.09.2025 comment views icon

Как "Очень странные дела", но в детском лагере: на Hulu вышла комедия ужасов "Адское лето" с Финном Вулфгардом

Катерина Даньшина

Как "Очень странные дела", но в детском лагере: на Hulu вышла комедия ужасов "Адское лето" с Финном Вулфгардом

Если вы уже пересмотрели все предыдущие сезоны «Очень странных дел» в ожидании пятого и финального, новая комедия ужасов «Адское лето» может добавить вам немного вайба научно-фантастического сериала Netflix. Тем более, что главную роль здесь взял на себя Финн Вулфхард, известный фанатам Stranger Things, как Майк Уиллер.

«Адское лето» / Hell of a Summer — это модернизированное возвращение к классическим слэшерам, повествующее о группе воспитателей детского лагеря, которых терроризирует убийца в маске. Как и «Очень странные дела» фильм предлагает ретро-атмосферу и здоровый баланс ужасов и комедии, одновременно касаясь тем взросления.

Кадры из фильма «Адское лето»

Звезда оригинального сериала Финн Вулфхард здесь появляется, как воспитатель Крис, и к тому же «Адское лето» — его режиссерский дебют в сотрудничестве с Билли Бриком.

Помимо Брика и Вулфхарда среди актерского состава появляются Фред Хэхинджер, который ранее сыграл одного из императоров в «Гладиатор 2» вместе с другой звездой «Очень странных дел» Джозефом Куинном; а также Эбби Куинн («Стук в дверь»), Д’Фарао Ун-А-Тай, Пардис Сареми и Адам Палли.

Кадры из фильма «Адское лето»

Следует отметить, что оценки от критиков фильм получил довольно посредственные — всего 51% на Rotten Tomatoes. В рецензиях отмечают, что некоторые идеи недоработаны, но в целом «Адское лето» станет хорошим развлечением на один вечер.

С 29 августа «Адское лето» транслируется на Hulu.

Что касается пятого сезона «Очень странных дел», то он выйдет в трех частях: 26 ноября, 25 декабря и 31 декабря (финальный эпизод). Сам Вулфхард ранее анонсировал, что последний сезон предложит не просто эпизоды, а целые «мини-фильмы», которые будут соответствовать этому званию как по продолжительности, так и по экшену.

