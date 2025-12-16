Как "Путь воды", но с огнем: "Аватар 3" оценили в 69% на Rotten Tomatoes — самый низкий рейтинг в серии

На сайтах-агрегаторах рецензий появились первые оценки для «Аватар 3» и они, мягко говоря, оставляют желать лучшего — если учитывать гигантский бюджет и рейтинги предшественников.

На данный момент «Аватар: Огонь и пепел» имеет рейтинг в 69% от критиков на Rotten Tomatoes (на основе 80 рецензий) и еще более скромные 62 балла на Metacritic (на основе 26 обзоров).

Для сравнения: оригинальный «Аватар» имел оценку в 81% и 83 балла соответственно, тогда как второй фильм оценили в 76% и 67. Фактически триквел получил самый низкий рейтинг во франшизе.

Если взглянуть на рецензии «Аватар 3», то оценки оправдывают отсутствием новизны: в Techradar назвали ленту «огненной» версией «Пути воды», а Variety отметил, что Джеймс Кэмерон предлагает «новые вариации уже не нового видения». Конечно и без похвалы не обошлось: Deadline, например, пишет, что «Огонь и пепел» является «военной эпопеей на все века» и поднимает экшен на новые высоты. Далее приведем еще несколько самых ярких цитат из рецензий.

«Странно смотреть новый фильм Кэмерона, который кажется чем-то, что мы уже видели раньше. Подозрения были, когда было объявлено о сразу четырех продолжениях, но и они не подготовили меня к реальности наблюдения за тем, как один из величайших исследователей кино ходит по кругу в течение трех часов, даже если Кэмерон — будучи Кэмероном — естественно находит способ сделать это путешествие новым и временами бодрым», — Дэвид Эрлих, IndieWire

«Третья глава «Аватара» извергается вулканическим мирозданием и бурными действиями, однако остается огромным, ослепительным зрелищем в поисках эмоциональной сюжетной линии», Питер Брэдшоу, The Guardian.

«Фильм не только такой же замечательный, как и его предшественники (я бы сказал, даже больше), и полон экшена и зрелищ, это также самая концептуально захватывающая и откровенно эмоциональная часть трилогии. По всем намерениям и целям, это лучшая из всех», Билл Брия, SlashFilm

«Моя единственная проблема с фильмом заключается в том, что он вызвал у меня ощущение дежавю. Некоторые визуальные эффекты и сюжетные моменты очень близки к предыдущим, вплоть до того, что это почти казалось удаленными сценами или альтернативными дублями, перемежающимися новым материалом. Но, глядя на предыдущие работы Кэмерона, можно смело предположить, что это особенность, а не ошибка… Я бы сказал, что сиквелы режиссера имеют тенденцию к усилению; вместо того, чтобы взять знакомую концепцию, тему или визуальный образ и представить ее как перевернутое зеркальное отражение, его работы берут что-то, что мы знаем, и представляют более грандиозную, более оперную версию», Макс Сковилл, IGN.

«Если бы название «Битва за битвой» еще не было занято, оно могло бы отлично подойти для третьей части масштабного научно-фантастического приключения Джеймса Кэмерона о синих людях. Да, фильм предлагает зрелищность гигантского масштаба, технологическое мастерство и практически непрерывный экшн с участием чрезмерно квалифицированных и по большей части неузнаваемых актеров. Но в то же время, это самая однообразная часть в серии с ощущением усталости и повторов, которые трудно игнорировать», Дэвид Руни, Hollywood Reporter.

Напомним, что триквел обошелся примерно в $400 млн и должен заработать минимум миллиард, чтобы считаться прибыльным. Кэмерон ранее говорил, что покончит с киносерией, если «Аватар 3» не принесет достаточно денег, но обещал завершить историю книгой.