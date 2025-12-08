Бюджет "Аватар 3" превысил $400 млн, но "Оскар" — под вопросом

Джеймс Кэмерон неоднократно заявлял, что франшиза завершится третьим фильмом, если «Аватар: Огонь и пепел» не заработает достаточно денег — теперь, благодаря отчету о бюджете, мы имеем представление, о какой сумме идет речь.

Согласно Variety, производство «Аватар 3» стоило по меньшей мере $400 млн. Примерно столько же, как и «Путь воды» — но в случае второго фильма, смета выросла с изначальных $250 млн до $450 млн из-за съемок во времена пандемии. По предварительным расчетам, учитывая правило безубыточности x2.5, «Огонь и пепел» должен заработать не менее $1 млрд, чтобы считаться прибыльным. Но, очевидно, этот показатель существенно возрастет, если учесть ныне неразглашенные, но бесспорно большие маркетинговые расходы.

Фильм уже получил первые неоднозначные реакции с премьерного показа: кто-то говорил, что именно для этого проекта создали кинотеатры, другие сетовали на отсутствие новизны и неуклюжие диалоги. В чем критики были едины, так это в похвале за визуал — собственно это то, для чего большинство зрителей и идут в кинотеатры, когда слышат название «Аватар». Поэтому прогнозы по кассовым сборам все-таки остаются более-менее положительными и достигают $100 млн на старте. Другой вопрос — получит ли Кэмерон очередной «Оскар»?

«Когда жюри в 2010 году номинировали оригинальный «Аватар» на девять премий, в том числе за лучший фильм и режиссуру, они выражали искреннее восхищение кинематографическим опытом, который, казалось, ступил в будущее кинопроизводства. Когда через 13 лет появился «Путь воды» с четырьмя номинациями (за лучший фильм и в трех технических категориях), послание было четким: впечатляет, но мы уже видели этот фокус раньше», — пишет Variety.

Традиционно Академия киноискусств настороженно относилась к сиквелам. Если взглянуть на статистику, то только 10 продолжений были номинированы на лучший фильм, а победу одержали два из них: «Крестный отец 2» (1974) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003). По предварительным прогнозам, если «Аватар 3» попадет в номинацию, то ему придется соревноваться с такими высоко оцененными критиками лентами, как «Битва за битвой», «Грешники» и «Франкенштейн».

«Огонь и пепел» продолжает события фильма «Путь воды» 2022 года, который завершился смертью Нетеяма, сына Джейка и Нейтири. Грусть семьи нарушает новая угроза в виде племени Огня, враждебной группы жителей На’ви во главе с мстительной Варанг Уны Чаплин. Свои роли в ленте повторяют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет. В украинских кинотеатрах «Аватар 3» будет транслироваться с 18 декабря. Продолжительность фильма, напомним, достигла рекордных 3 часов 14 минут.

Первый «Аватар» вышел в 2009 году и стал самым кассовым фильмом всех времен. Он до сих пор удерживает этот рекорд со сборами в $2,9 млрд. Его продолжение, «Путь воды», выпустили аж через 10 лет — с ним Джеймс Кэмерон превзошел собственный рекорд, обойдя по сборам «Титаник» с $2,3 млрд. За исключением документальных, фильмы о Пандоре стали единственными работами режиссера в 21 веке.