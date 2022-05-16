Какие приложения Google получат оптимизированный интерфейс для планшетов, а также уже доступные обновления [список]

На I/O 2022 Google объявила, что вернется на рынок планшетов в 2023 году с Pixel Tablet на базе процессора Tensor и Android 12L. Поэтому более 20 фирменных приложений ждут обновления для оптимизации работы на больших экранах.

Сайт 9to5Google перечислил приложения Google для Android, которые получат соответствующие обновления.