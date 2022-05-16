Какие приложения Google получат оптимизированный интерфейс для планшетов, а также уже доступные обновления [список]

На I/O 2022 Google объявила, что вернется на рынок планшетов в 2023 году с Pixel Tablet на базе процессора Tensor и Android 12L. Поэтому более 20 фирменных приложений ждут обновления для оптимизации работы на больших экранах.
Сайт 9to5Google перечислил приложения Google для Android, которые получат соответствующие обновления.
- Google Фото. Обновление выпущено в январе 2021 года. Интерфейс получил не много изменений по сравнению с веб-версией. Главное отличие — навигационная полоса слева, позволяющая видеть немного больше контента вертикально. Появился быстрый доступ к функциям «На устройстве», «Утилиты», «Архив» и «Корзина». Дополнительная настройка Material You представляет собой индикатор в форме таблетки для того, чтобы пользователь видел как вкладку просматривает. При просмотре фотографии в полноэкранном режиме свайп вверх открывает правую панель.
- Браузер Chrome для планшетов на Android почти идентичен десктопному. Есть поддержка нескольких окон для улучшенной многозадачности.
- YouTubeдовольно хорошо оптимизирован для совместимости с планшетами и поддерживает более удобный просмотр контента в двух колонках.
- Google Переводчик.
- Google Files — улучшена навигация.
- YouTube Music. Google обязалась оптимизировать планшеты как на Android, так и на iOS еще в начале этого года. Уменьшены размеры обложки на вкладке «Главная», чтобы больше контента помешалось в каруселях. Также Now Playing (играет сейчас) отображается в виде двух колонок с элементами управления. В будущем плейлисты будут иметь аналогичный вид — с двумя колонками.
- Google Карты для Android уже имеют двухколоночный вид, но в грядущем обновлении нижняя панель во всю ширину заменят на панель с правой стороны.
- Family Link. Вместо обычной навигационной панели появится всплывающая.
- Google Home.
- Gmail.
- Google TV.
- Google Messages.
- Google One.
- Google Lens визуальный поиск на планшетах работает только при портретной ориентации.
- Google Duo элементы управления перенесены ближе к центру.
- Google Play. Приложение получило карточки для отображения меню и различных акций.
- Play Store.
- Google Calculator — отображение в две колоки.
- Google Clock. Полоса навигации получила связку с двухколоночным форматом.
Интересная статистика с Google I/O: более 3 млрд активных устройств Android, трехкратный рост Wear OS и 500 млн пользователей Google Messages