Google возвращается на рынок планшетов — Pixel Tablet на базе процессора Tensor и обновленной Android 12L выйдет в 2023 году

На Google I/O неожиданно представили планшет Pixel tablet. Датой выхода гаджета назван 2023 год. Это будет первое подобное устройство от Google после выхода Pixel Slate в 2018 году, который работал на Chrome OS. До этого последним планшетом бренда Google под управлением ОС Android был Pixel C 2015 года выпуска. А в 2019 году компания заявила, что больше не будет заниматься планшетами.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Теперь же Google передумала и выпустит планшет Pixel в качестве «идеального компаньона для телефона Pixel». Анонсированный на 2023 год планшет будет работать на чипе Google Tensor.

Кроме того, в рамках продвижения своих планшетов Google обновит специально под работу с большими экранами более 20 приложений: YouTube Music, Play Store, Google Карты, Сообщения, Gmail, Google Home, Google Lens, One, Google TV и другие.

Here’s a sneak peek at our upcoming Pixel tablet 👀

A next-generation @Android tablet powered by Google Tensor, designed to complement your Pixel phone.#GoogleIO pic.twitter.com/5WU6O09UKd

— Made By Google (@madebygoogle) May 11, 2022