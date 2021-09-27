Калифорния запретила использовать автономные автомобили на основе ДВС с 2030 года

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Калифорния является одним из самых активных в вопросах экологии штатов США. Не дожидаясь принятия «зеленых» законов на федеральном уровне власти этого южного штата уже запретили продажу новых легковых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, а ДВС-грузовиков — с 2045 года. Теперь дело дошло до гораздо менее масштабной, но потенциально весьма быстро растущей категории автономных автомобилей — им запретят выезжать на дороги штата уже в 2030 году в случае, если в качестве основы будет использоваться ДВС-платформа.

В данный момент на дорогах Калифорнии уже тестируются автономные автомобили сразу нескольких компаний и сервисов, причем несмотря на технологичность системы беспилотного управления, весьма часто она установлена на обычный топливный или гибридный автомобиль.

К примеру, солидную часть автопарка Waymo занимает гибридный минивэн Chrysler Pacifica, хотя в компании также используют электрокроссоверы Jaguar I-PACE. В свою очередь принадлежащий General Motors стартап Cruise активно использует электромобили Chevrolet Bolt и уже разработал электрические беспилотные шаттлы Cruise Origin.





А недавно американский стартап Motional и корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group официально представили полностью автономный (SAE Level 4) электрокроссовер, созданный на основе серийной модели Hyundai Ioniq 5.

Подобные запреты полезны в том смысле, что прямо указывают разработчикам беспилотных автомобилей на необходимость использования электрической платформы, что позволит им сосредоточить усилия в правильном направлении.

Напомним, что согласно статистике продажи ДВС-автомобилей в Норвегии падают настолько быстро, что согласно линии тренда последний топливный автомобиль могут продать уже в апреле 2022 года.

Источник: Engadget