Смартфоны OPPO A6 в Украине от 6 тыс. грн: защита IP69, батарея до 7000 мА-ч и до 1800 циклов зарядки

OPPO официально представила в Украине новую серию смартфонов OPPO A6, в которую вошли три модели: A6s, A6 и A6x. Главный акцент инженеры сделали на автономность и повышенную защиту корпуса. Эти устройства дополняют версию OPPO A6 Pro, которая уже доступна на украинском рынке.





Все три новинки получили 6,75-дюймовый LCD дисплей с разрешением HD+ (1570×720 пикселей). Экран обеспечивает частоту обновления 120 Гц, охват 85% цветовой гаммы DCI-P3 и 100% sRGB. Типичная максимальная яркость составляет 800 нит и может достигать 1125 нит.

Все модели серии работают на процессоре Snapdragon 685 с графикой Adreno (как в Redmi Note 13), что дает до 10% прироста графической и визуальной производительности по сравнению с предшественником. Для моделей A6 и A6s OPPO добавила систему охлаждения SuperCool VC. Паровая камера площадью 3900 мм² вместе с расширенным графитовым покрытием помогает лучше отводить тепло. Смартфон не перегревается и стабильно держит производительность.

Устройства заметно отличаются доступной памятью и емкостью батареи.





модель Оперативная память Накопитель Батарея OPPO A6s 8 ГБ 256 ГБ 7000 мА-ч OPPO A6 6 ГБ 256 ГБ 7000 мА-ч OPPO A6x 4 ГБ 128 ГБ 6100 мА-ч

Поддерживается возможность установки карты памяти. Как заявляет производитель, батареи обеспечивают до 24,36 часа разговоров или до 28,6 часа просмотра видео онлайн без подзарядки. OPPO также обращает внимание на долговечность батарей. Даже после 1800 циклов зарядки аккумуляторы сохраняют более 80% первоначальной емкости. Если заряжать смартфон раз в 1,1 дня, модели A6s и A6 способны работать более пяти лет, а A6x — до трех лет без заметной потери автономности.

Модель OPPO A6s поддерживает быструю зарядку 80W SUPERVOOC: за 30 минут батарея заряжается до 50%, а полная зарядка занимает 61 минуту. OPPO A6 получил поддержку 45W SUPERVOOC: за 30 минут — 34%, полная зарядка — 88 минут.

Еще одно существенное отличие — камеры.

OPPO A6s имеет 50-мегапиксельную главную камеру, 2-мегапиксельный монохромный сенсор и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

OPPO A6 получил такой же блок камер на задней панели, а вот разрешение фронтальной камеры понизили до 8 Мп.

OPPO A6x обходится 13-мегапиксельной главной камерой, QVGA монохромным сенсором и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Новинки отличаются высоким уровнем защиты от внешних воздействий. Модели OPPO A6 A6s и A6 имеют сертификацию IP66 / IP68 / IP69. Смартфоны выдерживают сильные водяные струи, погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут и воздействие горячей воды температурой до 85°C. Корпус имеет герметичную конструкцию, которая защищает смартфон от 18 типов жидкостей, включая воду и напитки. Защитное покрытие объектива отталкивает воду и уменьшает следы от пальцев. Смартфоны получили дизайн с металлической рамкой. Толщина корпуса составляет 8,61 мм, вес — до 215 г.

Смартфоны работают под управлением ColorOS 15 на базе Android 15. Программная платформа имеет несколько оптимизаций, призванных сделать работу устройств более плавной. Luminous Rendering Engine отвечает за плавные анимации и быструю реакцию системы. За игровую оптимизацию отвечает AI GameBoost, который управляет производительностью и энергопотреблением. Алгоритмы контролируют температуру, стабилизируют FPS и разумно распределяют ресурсы. Дополнительно производитель заявляет, что серия OPPO A6 успешно прошла 60-месячный тест плавности OPPO Lab, что подтверждает стабильность в долгосрочном использовании.

Цена OPPO A6 в Украине

Продажи серии OPPO A6 в Украине стартуют с 10 по 22 февраля 2026 года. В этот период действуют специальные цены и подарки: