Новости WTF 04.12.2023 в 10:55 comment views icon

Камера iPhone добавляет «немного мистики» в ваше зеркальное отображение

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Камера iPhone добавляет «немного мистики» в ваше зеркальное отображение

Странное фото женщины, сделанное на iPhone, показывает сразу три ее разных изображения, сделанные одновременно — одно реальное и два отражения в зеркалах с разными позициями рук.

Это не сбой в Матрице и не фотошоп, а обычная ошибка вычислительной фотографии, которой часто подвергаются современные камеры смартфонов (вспомните, как камера Samsung дорисовала «голливудскую улыбку» семимесячному ребенку или обвинения компании в «подделке» Луны).

Программное обеспечение камеры смартфона обычно производит готовое изображение, комбинируя несколько сразу и регулируя контрастность, насыщенность, детализацию и размытие. В подавляющем большинстве случаев проблем не возникает — однако в конкретной ситуации женщина двигалась и алгоритм объединил разные изображения в один результат, рассматривая объект и его отражение в зеркалах как трех разных людей, объясняет Engadget.

На самом деле такое «мистическое» изображение может воспроизвести любой владелец iPhone (ну и зеркал) — в TikTok сейчас популярен тренд, где люди экспериментируют с камерами и отображениями.

Мобильные фото – фейк. И пользователи это обожают

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