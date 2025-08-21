Канье Уэст запустил мемкоин YZY, который за час обвалился втрое

Канье Уэст, который давно обещал выпустить собственные монеты, таки сделай это. Оказалось, что речь вовсе не о наци-токены Свастикоин. Мемкоин на Solana получил названием YZY достиг рыночной капитализации в $3 млрд и цены более $3 всего за час. Но учитывая репутацию рэпера и мемкоинов в целом, у трейдеров быстро возникли опасения относительно продаж инсайдеров.

В своем Х-аккаунте поделился адресом контракта вместе со свежесозданным вебсайтом Yeezy Money. На стартовой странице говорится о том, что YZY будет служить валютой для обеспечения транзакций в рамках «YZY MONEY» — «финансовой системы, построенной на криптовалютных рельсах».

За 40 минут после защиты токен YZY достиг рыночной капитализации $3 млрд, но затем упал до примерно $336.78 млн. Стоимость монеты опустилась до $1.11. В мелком тексте на веб-сайте отмечается, что токен недоступен для организаций в ограниченных юрисдикциях. Также пользователей предупреждают о рисках, связанных с цифровыми активами, включая «потенциальную полную потерю» денег. Один пользователь поделился скриншотом, где Вест предупреждал пользователей в феврале, что его просили продвигать фальшивую валюту за $2 млн, что должно было бы предусматривать имитацию взлома его аккаунта после продвижения токена.

Многие заметили также вероятность инсайдерской торговли. Аналитическая платформа Lookonchain заявлялчто в пул ликвидности были добавлены только токены YZY. Это означает, что разработчики могут продать токены в любое удобное для них время, изменив ликвидность пула.

Интересно, что один из инсайдеров, судя по всему, ошибся контрактом и потерял $710 тыс.

Источник: Ye