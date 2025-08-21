Новости Крипто 21.08.2025 comment views icon

Канье Уэст запустил мемкоин YZY, который за час обвалился втрое

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Канье Уэст запустил мемкоин YZY, который за час обвалился втрое

Канье Уэст, который давно обещал выпустить собственные монеты, таки сделай это. Оказалось, что речь вовсе не о наци-токены Свастикоин. Мемкоин на Solana получил названием YZY достиг рыночной капитализации в $3 млрд и цены более $3 всего за час. Но учитывая репутацию рэпера и мемкоинов в целом, у трейдеров быстро возникли опасения относительно продаж инсайдеров.

В своем Х-аккаунте поделился адресом контракта вместе со свежесозданным вебсайтом Yeezy Money. На стартовой странице говорится о том, что YZY будет служить валютой для обеспечения транзакций в рамках «YZY MONEY» — «финансовой системы, построенной на криптовалютных рельсах».

За 40 минут после защиты токен YZY достиг рыночной капитализации $3 млрд, но затем упал до примерно $336.78 млн. Стоимость монеты опустилась до $1.11. В мелком тексте на веб-сайте отмечается, что токен недоступен для организаций в ограниченных юрисдикциях. Также пользователей предупреждают о рисках, связанных с цифровыми активами, включая «потенциальную полную потерю» денег. Один пользователь поделился скриншотом, где Вест предупреждал пользователей в феврале, что его просили продвигать фальшивую валюту за $2 млн, что должно было бы предусматривать имитацию взлома его аккаунта после продвижения токена.

Многие заметили также вероятность инсайдерской торговли. Аналитическая платформа Lookonchain заявлялчто в пул ликвидности были добавлены только токены YZY. Это означает, что разработчики могут продать токены в любое удобное для них время, изменив ликвидность пула.

Интересно, что один из инсайдеров, судя по всему, ошибся контрактом и потерял $710 тыс.

Источник: Ye

Популярные новости

arrow left
arrow right
Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе
Изображение милой панды превращает Linux-системы в чужие машины для майнинга криптовалют
Christie's International Real Estate запустила криптоподразделение по торговле роскошной недвижимостью стоимостью $1 млрд
Эфиопия на грани кризиса: 30% общего объема электроэнергии страны будет идти на криптомайнинг
Компания Circle разработала собственный блокчейн для стейблкоинов — ARC
Хакеры украли у криптобиржи GMX $40 млн
Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
Известный художник Такаси Мураками выпустит коллекцию NFT Flowers Revised
Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH
Семейный офис соучредителя Binance Чанпэна Чжао запустит казначейскую компанию BNB в США
eToro запустил круглосуточную торговлю токенизированными акциями более 100 топовых компаний США
Биткоины, которые Болгария продала в 2018 году, сейчас могли бы полностью погасить ее госдолг
Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа
Глобальные биржевые криптовалютные продукты (ETP) зафиксировали приток рекордных $1,04 млрд за неделю
В Steam-игре Chemia обнаружили вредоносное ПО, которое крало криптовалюту и данные пользователей
Какая «досада»: блокчейн-разработчик из россии потерял криптовалют на $500 тыс. из-за поддельного расширения для Cursor
Французский «человек-паук» запустил первый в мире экшен-токен Tigershark
На фоне падения крипторынка ETF-фонды потеряли почти $1 млрд на фоне падения крипторынка
Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить