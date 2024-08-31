Каноническая концовка Red Dead Redemption 2: актер, озвучивший Артура Моргана, раскрыл свой выбор

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Актер Роджер Кларк, который озвучил главного героя Red Dead Redemption 2, рассказал о своем любимом финале игры.

Red Dead Redemption 2, выпущенная в 2018 году, стала настоящим феноменом в игровой индустрии. Игра заняла седьмое место среди самых продаваемых видеоигр всех времен, разойдясь тиражом более 65 миллионов копий.

Центральной фигурой Red Dead Redemption 2 является Артур Морган — харизматичный ковбой, который пленил сердца многих игроков. Открытый мир игры предлагает несколько вариантов завершения истории, которые зависят от решений игрока на протяжении прохождения.

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В финальной части Red Dead Redemption 2 игроки оказываются перед сложным выбором: помочь Джону Марстону, главному герою первой части, или предать его. Это решение приобретает особый вес во время ожесточенной перестрелки с бандой Датча и агентами Пинкертона.

Роджер Кларк, актер озвучки Артура Моргана, поделился своими мыслями относительно различных концовок игры в интервью Gamology. По его словам, Red Dead Redemption 2 имеет четыре возможных финала.

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«Есть два варианта с высокой честью и два с низкой честью. В каждом случае можно либо помочь Джону, либо вернуться за деньгами», — объяснил Кларк. Он добавил, что не видит смысла в возвращении за деньгами, поскольку дни Артура все равно сочтены.

Актер озвучки выразил свое предпочтение в отношении «канонического» завершения:

«Для меня каноническим является финал, где Артур помогает Джону, сохраняя «высокую честь»».

Red Dead Redemption 2 использует систему чести, которая существенно влияет на развитие сюжета и взаимодействие главного героя с миром игры. Уровень чести Артура Моргана меняется в зависимости от выбора игрока: помощь незнакомцам и честные поступки повышают честь, а грабежи и убийства невинных ее снижают. Высокий уровень чести открывает доступ к определенным диалогам, скидкам в магазинах и меняет отношение персонажей к Артуру. Эта механика не только разнообразит игровой процесс, но и позволяет игрокам формировать характер главного героя в соответствии с собственным стилем игры.

Несмотря на популярность франшизы Red Dead, разговоры о третьей части игры пока не актуальны для Rockstar Games. Компания сосредоточила свои усилия на разработке Grand Theft Auto 6, анонс которой в начале 2024 года побил рекорды просмотров.

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Источник: Dexerto

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