Kantar TNS представила исследование интернет-аудитории Украины: глобальной сетью пользуется уже 70% взрослых украинцев, с помощью мобильных устройств — 55% [инфографика]

Руководитель интернет-исследований Kantar TNS Анна Шахдинарян опубликовала свежее исследование интернет-аудитории Украины, с которым она выступала на iForum 2018. По данным компании за 2018 год количество интернет-пользователей в нашей стране выросло на 7% — если год назад глобальной сетью пользовалось 63% украинцев в возрасте от 12 до 70 лет, то в текущем году их число выросло до 70%.

Проникновение интернета достаточно равномерно растет среди всех возрастных категорий, в тройке лидеров ожидаемо подростки и молодежь возрастом от 14 до 35 лет (все три возрастные группы в данном диапазоне набрали долю свыше 90%), меньше всего интернет заботит людей старше 56 лет. Отметим, что даже в самых пассивных категориях заметен явный прирост — к примеру, в диапазоне 46-55 лет доля с 2017 по 2018 год выросла на 13% (с 48% по 61%).

Мобильными устройствами для выхода в интернет пользуются уже 54,5% украинцев в возрасте 12-70 лет (абсолютное количество — 16,7 млн человек), хотя годом раньше эта доля составляла только 39%. Активнее всего растет доля смартфонов — с 37% в 2016 до 57% в 2017 и 74% в 2018 году. Доля планшетов практически не меняется, составляя порядка 20%, а вот десктопы теряют свою долю (с 89% до 82%) за счет заметного прироста смартфонов и развития 3G и 4G сетей в Украине.

Если говорить не о всех возможных устройствах для выхода в интернет, а только об основном, то в 2017 году смартфоны назвали главным интернет-устройством 28% опрошенных, ноутбук — 67%, а планшет — всего 5%. В текущем году эти же доли распределились следующим образом: смартфон — 45% (+17%), ноутбук — 49% (-18%), планшет — 4% (-1%). При этом под смартфоном подразумевается достаточно крупная модель (59% с экраном 5 дюймов и больше) под управлением Android OS (82%).

Из 5,5 часов, которые среднестатистический украинец проводит в интернете, 58% приходится на стационарные компьютеры (десктопы), 33% — на смартфоны и всего 9% — на планшеты. Порядка 80% времени пользования смартфоном уходит на приложения, которых в среднем у каждого украинца установлено 40 штук, при этом чаще всего они используются для поиска информации о товарах (39%), просмотра видео (36%) и онлайн-покупок (25%).

Самые популярные среди украинцев мобильные приложения — Viber (95%), YouTube и Chrome (по 88% каждый), Gmail (76%) и Facebook (68%).

Источник: Kantar TNS