Капитализация NVIDIA достигла $4 трлн

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NVIDIA стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой достигла $4 трлн. Очевидно, она также самая дорогая компания в мире и в истории.

В среду совокупная стоимость NVIDIA ненадолго достигла $4 трлн из-за большого спроса на акции. Самая высокая цена держалась недолго, и день завершился со стоимостью компании $3,97 трлн. Сейчас акции держатся возле круглой отметки и имеют шанс повторить рекорд.

NVIDIA стала самой ценной компанией в мире и опередила Microsoft с Apple, которые достигли отметки в $3 трлн раньше производителя чипов ИИ и видеокарт. Калифорнийская компания, основанная в 1993 году, впервые преодолела отметку в $2 трлн в феврале 2024 года, а в июне превысила $3 трлн.

Рост спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта привел к росту производителя графических процессоров более чем в пятнадцать раз за последние пять лет. Акции NVIDIA выросли более чем на 15% за последний месяц и на 22% с начала года. Из полупроводниковых компаний только Broadcom ($1,298 трлн) и TSMC ($1,2 трлн) входят в десятку самых ценных компаний мира.

Другие представители отрасли, ASML ($313,22 млрд), AMD ($226,76 млрд), Texas Instruments ($197,61 млрд), Arm Holdings ($161,3 млрд) и Qualcomm ($175,67 млрд), далеки от отметки $1 трлн. Intel, бывшая фаворитка инвесторов, сейчас стоит всего $101,26 млрд.

Наблюдатели считают, что оптимизм инвесторов в отношении Nvidia обусловлен тремя факторами. Они ожидают роста отрасли искусственного интеллекта в ближайшие годы, также ожидается, что компания сохранит лидерство на рынке, поскольку ни один другой производитель пока не предоставляет подобной мощности и масштабируемости. Также инвесторы надеются на достижение США торговых соглашений с зарубежными партнерами. Однако глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит о недополучении около $50 млрд из-за ограничений для рынка Китая.

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Источники: CNBC, Tom’s Hardware