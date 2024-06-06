Подвинься, Apple. NVIDIA стала второй по стоимости компанией мира с капитализацией в $3,01 трлн с капитализацией в $3,01 трлн

NVIDIA стала второй по стоимости компанией в мире. В среду вечером рыночная капитализация гиганта по разработке микросхем достигла $3,01 трлн и обошла по стоимости Apple, которая стоит $3 трлн.

Сейчас NVIDIA доминирует в гонке искусственного интеллекта, прежде всего благодаря чипам H100, рыночная капитализация компании продолжает расти. Всего год назад, в мае 2023 года, стоимость NVIDIA достигла $1 трлн, а затем превысила $2 трлн в феврале этого года, превысив стоимость Amazon и Alphabet (Google).

В мае NVIDIA сообщила о колоссальной прибыли в размере $14 млрд за счет всех проданных чипов, после чего ее акции выросли на 24%. Сейчас NVIDIA отстает только от Microsoft, рыночная капитализация которой сейчас составляет $3,15 трлн. Акция NVIDIA стоит $1224, но компания планирует разделить акции 7 июня.

Инвесторы уверены, что огромный рост продаж NVIDIA облачным компаниям будет сохраняться. За последний квартал ее доход от бизнеса центров обработки данных, который включает продажу графических процессоров, вырос на 427% по сравнению с годом ранее, до $22,6 млрд, примерно 86% от общего объема продаж компании.

Между тем акции Apple в этом году выросли лишь примерно на 5%, поскольку рост продаж производителя iPhone за последние месяцы остановился. В своем последнем квартальном отчете о прибыли Apple заявила, что общие продажи упали на 4%, а продажи iPhone упали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Apple сталкивается со стратегическими вопросами и проблемами относительно спроса в Китае, производства и неоднозначной реакции на свою новую гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro.

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Apple была первой компанией, которая достигла рыночной капитализации в $1 трлн и затем $2 трлн. Долгое время она удерживала титул самой дорогой компании США, но в начале этого года ее опередила Microsoft, которая тоже выиграла от спроса инвесторов на инфраструктуру ИИ.

На ускорители искусственного интеллекта NVIDIA приходится от 70% до 95% рынка. Компания планирует каждый год запускать новый чип ИИ, начиная с графического процессора Blackwell B200, который ожидается позже в этом году, также уже официально анонсирована новая архитектура графических процессоров Vera Rubin.

Источники: CNBC, The Verge, Google Финансы

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