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Apple за полгода потеряла почти триллион долларов рыночной стоимости — капитализация производителя iPhone стремительно падает к отметке $2 трлн

Apple за полгода потеряла почти триллион долларов рыночной стоимости — капитализация производителя iPhone стремительно падает к отметке $2 трлн

В январе 2022 года Apple отметилась нешуточным достижением — она стала первой за всю историю мирового фондового рынка, кому удалось преодолеть рубеж в $3 трлн рыночной стоимости, а отрезок с $2 трлн до $3 трлн производитель iPhone преодолел менее чем 1,5 года. И вот спустя пол года Apple потеряла почти триллион долларов рыночной стоимости, а ее капитализация стремительно стремится к отметке в $2 трлн и, вероятно, падение акций продолжится, учитывая текущую ситуацию.

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Падение рыночной стоимости Apple ниже $2 трлн в ближайшее время выглядит очень вероятным и пока сложно сказать, когда курс акций компании вернется на восходящую траекторию. Прошлый квартал стал для Apple лучшим началом года за всю историю — на фоне рекордных продаж iPhone и Mac компания получила почти $100 млрд. выручки. В то же время прогноз на этот квартал неутешителен — ожидается снижение продаж на $4-$8 миллиардов на фоне проблем логистики из-за COVID-19.

У других технологических компаний ситуация не лучше – совокупные потери «большой пятерки» IT-компаний FAANG (аббревиатура Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) с начала года уже достигли $2,6 трлн (речь о показателе рыночной стоимости).

Apple за полгода потеряла почти триллион долларов рыночной стоимости — капитализация производителя iPhone стремительно падает к отметке $2 трлн

Как известно, фондовый рынок США стремительно падает вниз вместе с рынком криптовалют. И если капитализация рынка криптовалют с конца 2021 года сократилась с $3 трлн до $1 трлн, то потери домохозяйств США в результате падения акций составляют около $8 трлн по оценке Goldman Sachs. Причины в обоих случаях одинаковы — в большинстве своем это последствия инфляции в США, а также приближение глобальной рецессии и продовольственного кризиса.

И краткосрочные прогнозы особо не придают оптимизма. 15 июня ФРС США в очередной раз рекордно повысила базовую ставку — впервые с 1994 года ее увеличили сразу на 0,75%, до 1,5-1,75% годовых. Также в ФРС сообщили, что рассмотрят возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в 2022 году.


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