Marvel начала снимать «Мстители: Судный день» без готового сценария и актерского состава

На днях официально начались съемки фильма «Мстители: Судный день» — об этом объявила сама Marvel с публикацией первого кадра закулисья. Впрочем, инсайдеры отрасли утверждают, что камеры заработали без готового сценария и утверждения полного актерского состава.

Джефф Снайдер (через World of Reel) сообщил, что сценарий переписывают на ходу, поскольку он «не слишком хорош» — информация, которую подтвердили еще несколько журналистов. А Джон Роча из The Hot Mic уточнил, что проблема возникает из-за желания Marvel привлечь побольше звезд, и поскольку некоторые еще не подтвердили свое участие, в историю приходится вносить изменения.

Собственно для Marvel история с переписыванием сценариев и пересъемками не нова (к примеру, новый «Блейд» страдал от этого годами и в конце концов был отменен), тревожно лишь то, что это происходит с одним из самых ожидаемых фильмов следующего года, и времени до премьеры осталось не так уж и много, учитывая масштабы проекта

Напомним, что одну из ключевых ролей в новых «Мстителях» снова взял на себя Роберт Дауни-младший, правда, на этот раз актер выступает в роли злодея Доктора Дума, а не Тони Старка. Тогда как команду супергероев возглавит новый Капитан Америка Энтони Маки (хотя слухи о появлении Криса Эванса все еще ходят) — задание, которое поручил ему президент Таддеус Росс (Харрисон Форд) в «Чудесном новом мире». Также ожидаем появления Фантастической четверки и Людей Икс. Первые 25+ персонажей Marvel представила в длинном 5-часовом тизере, который принес фильму «Мстители: Судный день» рекорд еще до релиза.

Изначально новый фильм о Мстителях должен был получить подзаголовок «Династия Канга» и сосредоточиться на противостоянии команды супергероев персонажу Джонатана Мейджорса. Однако студия распрощалась с актером из-за обвинений в домогательстве и нападении. Детали сюжета «Судного дня» пока не раскрывают, но, учитывая представленный актерский состав, фильм может сосредоточиться на противостоянии Людей Икс с новыми Мстителями.

Студия запланировала сразу две новые ленты о Мстителях и, кроме «Судного дня», выпустит прямое продолжение под названием «Тайные войны» — обе будут режиссировать братья Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») по сценариям ветерана MCU Стивена Макфили. «Судный день» дебютирует в кинотеатрах 1 мая 2026 года, а «Тайные войны» выйдут через год 7 мая.