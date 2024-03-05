Вторая «Дюна» показала в Украине лучший старт в истории Warner Bros. с начала войны — 32,6 млн гривен за первый уик-энд

Фильм Дени Вильнева дебютировал в украинских кинотеатрах 29 февраля и в первые выходные заработал 32,6 млн гривен, что стало абсолютным рекордом для фильмов Warner Bros. в Украине с начала полномасштабного вторжения.

«Дюна: Часть вторая» также вошла в тройку самых успешных стартов фильмов Warner Bros. в Украине за всю историю и уступила лишь картинам «Дюна» 2021 года с 34,3 млн грн и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 2018 года с 39,2 млн грн.

Сумма в 32,6 млн гривен не учитывает допремьерные показы, которые состоялись 28 февраля (например, отчет о стартовых сборах в 33 млн грн для «Барби» их включал), поэтому потенциально вторая «Дюна» обошла в Украине и ленту Греты Гервиг.

В целом по миру в первые выходные «Дюна: Часть вторая» заработала $180 млн — на 50% больше, чем первая часть. Из них — $97 млн на международном рынке и $81,5 млн в США, оформив самый кассовый уик-энд года в стране и самый большой со времен премьеры концертного фильма Тейлор Свифт в октябре прошлого года.

«Дюна: Часть вторая» продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнёва. Согласно синопсису, в продолжении Пол Атрид объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скашгорд, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появляются новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена (Шаддам IV).

На Rotten Tomatoes «Дюна: Часть вторая» получила довольно высокие оценки — 93% от критиков и 95% от аудитории.

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