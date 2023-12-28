Кастомный процессор AMD Van Gogh со Steam Deck детализировали в сети

Ютубер High Yield снял глубокий анализ 7-нм процессора Van Gogh APU с оригинальной Steam Deck. Van Gogh (кодовое название Aerith) от Valve – это разработанный AMD и изготовленный по 7-нм техпроцессу TSMC процессор.

Он содержит четыре ядра Zen 2 и восемь вычислительных блоков (CU) RDNA 2, что относительно маломощно по сравнению с основными процессорами Ryzen для ноутбуков. Van Gogh не доступен ни для одной компании, поэтому почти эксклюзивно используется в Steam Deck, передает Tom’s Hardware.

У Van Gogh площадь 162 мм², при этом шины памяти LPDDR5 занимают около 9%, ядра CPU – 12%, а ядра GPU – 11%. Следует отметить, что сами ядра GPU составляют всего примерно половину всего графического процессора. Различные функции и компоненты графического процессора вместе взяты имеют примерно такой же размер, как и восемь процессорных блоков RDNA 2.

Вместе с контроллером памяти и другими компонентами, связанными с графическим процессором, эти части составляют всего половину от общего размера Van Gogh. Компоненты ввода/вывода для портов USB и возможности отображения содержатся в другой половине, но на снимках матрицы видно, что осталось много неучтенных участков.

13% пространства APU Van Gogh посвящено компоненту, который автор поначалу не смог идентифицировать, но считает, что это двигатель обработки компьютерного зрения (CVPE), используемый внутри AR-гарнитуры Magic Leap 2.