Каталог сервиса подписки Google Play Pass пополнился 37 новыми играми и приложениями

Сервис Google Play Pass уже начал работать в США. Он обеспечит доступ к премиальным играм и приложениям на условиях подписки за $5 в месяц. На текущий момент в сервисе предлагается 350 игр и приложений, которые не содержат встроенных покупок, рекламы или других встроенных комиссий.

И хотя 350 – это небольшое количество, компания постоянно работает над наполнением сервиса новыми играми и приложениями, что должно повысить его привлекательность в глазах пользователей. Только на протяжении текущего месяца в Google Play Pass было добавлено 37 новых игр и приложений.

Большей частью новинки представляют собой игры: Animal Puzzles for Kids, Brain It On! — Physics Puzzles, Cytus II, Cut the Rope, Cut the Rope 2, Cut the Rope: Time Travel, Decipher: The Brain Game, Drive Simulator, Dumb Ways to Die 2, Jigsaw Puzzles, Jurassic World – Dinosaurs, Gem Miner 2, HEX, Infinity Loop, Kids Animals Jigsaw Puzzles, King of Dragon Pass: Text Adventure RPG, Little Panda Firemen, Little Panda’s Jewel, My Very Hungry Caterpillar, Number Mazes: Rikudo Puzzles, Pics 2 Words, Pinball Flipper Classic 11in1, Power Girls Super City – Superhero, Sally’s Law, StoryToys Rapunzel, Tempest: Pirate Action, Traffix, и What’s inside the box.

Кроме того, Google добавила в каталог сервиса и 9 приложений: ArtFlow: Paint Draw Sketchbook, Cross DJ Pro – Mix your music, Diaro – Diary Journal Notes, Money Manager Expense & Budget, Mood Tracker, Pixel Art: Color by Number, Podcast Republic, Word Search и Weather Kitty.

Доступ к сервису предоставляется по следующему адресу. К сожалению, пока нет сведений, когда Google Play Pass заработает в нашей стране, хотя расширить его географию планируется в ближайшие месяцы.

Источник: phonearena