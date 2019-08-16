



Каждый пятидесятый автомобиль, проданный в Западной Европе за последние 12 месяцев, был полностью электрическим (BEV). В период с августа 2018 года по июль 2019 года в этих странах приобрели 282 тыс. электромобилей, что впервые позволило превысить отметку в 2% в общей структуре продаж.

Интересно, что после запуска европейских продаж электромобилей Tesla Model 3 данный показатель повышался до отметки 2,5% на ежемесячной основе. В качестве других факторов, положительно повлиявших на рост продаж, называют изменение налоговых льгот в Нидерландах для электромобилей стоимостью выше 50 тыс. евро и появление в продаже новых электромобилей от корейских брендов Hyundai/Kia (Hyundai Kona Electric и Kia e-Soul).

Аналитики ожидают, что по итогам полного текущего года в Западной Европе должны продать порядка 300 тыс. электромобилей. При этом уже в следующем 2020 году продажи электромобилей вырастут до отметки 500 тыс. штук в год, что составит 3,5% от продаж всех автомобилей (доля гибридов должна вырасти до 5%).

Для сравнения, в 2012 году в Западной Европе продавали всего 24 тыс. электромобилей в год, что составляло порядка 0,2% в общей структуре продаж автомобилей. К данному региону авторы статистики относят страны-члены Евросоюза по состоянию на начало 2004 года (без вошедших после этого в ЕС Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии) плюс Швейцарию и Норвегию.

Напомним, что в начале текущего года Норвегия достигла отметки в 200 тыс. электромобилей, у уже в марте 58% всех проданных в Норвегии новых авто были полноценными электромобилями.

Источник: InsideEV’s