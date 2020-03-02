КГГА: Электроные парковочные талоны теперь можно приобрести с помощью сервиса Portmone

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КГГА и КП «Киевтранспарксервис» сообщили, что теперь покупка электронных абонементов для парковки в столице доступна в онлайн-сервисе платежей Portmone.com.

Оформить заказы можно на сайте в каталоге услуг «Транспорт» или в мобильном приложении в разделе «Все услуги» — «Транспорт» — «КП Киевтранспарксервис». При заказе талона следует указать e-mail и госномер авто, а если клиент хочет приобрести физический парковочный абонемент, то и выбрать предпочтительный способ доставки.

Отметим, что электронный талон привязан к регистрационному номеру автомобиля и хранится в единой базе абонементов весь срок действия. Инспекция по парковке осуществляет проверку за несколько минут, так как располагает онлайн-доступому к данному списку.

Где действуют парковочные талоны, как их использовать, сколько они стоят и ответы на другие вопросы собраны по следующей ссылке.

Напомним, что киевские власти хотят бороться с хаотичной парковкой не строительством новых паркингов, а повышением цен и штрафов.

Источник: КГГА