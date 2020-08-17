КГГА обсудила с велоактивистами веломагистраль вдоль Набережного шоссе, в проект добавят пандусы, лифт и более теплое освещение (но многие недовольны)

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Ровно год назад КГГА объявила, что в столице построят современную веломагистраль вдоль Набережного шоссе с LED-освещением, навигацией и велопарковками, которрая станет частью новой рекреационной зоны вдоль Днепра. На прошлой неделе проектировщики встретились с киевскими велоактивистами, чтобы обсудить детали будущего проекта стоимостью 184 млн грн.

По результатам общения специалисты Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, «Киевавтодора» и Института проектирования инфраструктуры транспорта рассмотрят возможность устройства пандусов (на последующих этапах развития смежной инфраструктуры) вместо лестницы в подземном переходе в Старонаводницком парке (возле спуска с Певческого поля) и моста Метро и установку лифта у подземного пешеходного перехода возле памятника Магдебургскому праву. Данное решение позволит людям с инвалидностью и велосипедистам «безбарьерно» и комфортно пересекать Набережное шоссе. Также проектировщик учтет пожелания относительно более «теплого» LED-освещения.

В КГГА в очередной раз напомнили, что новая веломагистраль свяжет мост Патона, мост Метро (запланированный веломаршрут «Лесная-Центр»), Парковый пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Труханова острова, а также на веломаршрут «Троещина-Центр») и Подол. Проект предусматривает выполнение комплекса работ на участке более 5 км. В частности, на первом этапе демонтируют старое покрытие, а также элементы, которые будут мешать строительству. На всей длине велодорожки и тротуара в данный момент отсутствует освещение, поэтому в проекте предусмотрена установка опор, светильников, прокладка энергосети и подключение ее к городской системе.

Новую велодорожку и пешеходную зону подключат к городской системе видеонаблюдения «Kyiv Smart City». Велодорожка получит многослойное асфальтовое покрытие, а пешеходную зону вымостят фигурными элементами мощения (ФЭМ). Вдоль велодорожки и променада высадят новые деревья, кусты, газоны, а также обустроят зоны отдыха.

Источник: КГГА

P.S. В комментариях на facebook-странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА развернулась целая дискуссия по поводу необходимости строить велодорожку именно в этом месте, там же высказываются другие интересные предложения (например, вернуть на это место линию трамвая).