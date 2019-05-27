КГГА: В июне на всех станциях киевского метро заработают камеры видеонаблюдения

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Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров рассказал в интервью DATA.UA, что установленные в столичном метрополитене камеры видеонаблюдения полноценно заработают в июне этого года.

«Мы установили камеры на всех станциях метрополитена и шесть из них уже подключили. До конца следующего месяца мы планируем подключить все станции метрополитена к оптоволоконным сетям», — отметил он.

Также систему видеонаблюдения в Киеве будут использовать для фиксации нарушений правил дорожного движения. Проект реализуется столичными властями совместно Министерством внутренних дел Украины.

«Будет фото и видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Этот проект мы уже тестируем, закупили 20 приборов, 5 уже установили, один прибор фиксирует около 16 тысяч нарушений. Мы этот проект делаем совместно с МВД и в ближайшее время его запустим», — рассказал Юрий Назаров.

Напомним, что в рамках проекта «Безопасная столица» в Киеве уже установлено порядка 7 тысяч камер. В феврале в системе видеонаблюдения Киева «Безопасный город» запустили модуль распознавания лиц для быстрого поиска злоумышленников.

Источник: DATA.UA