Киберполиция задержала 26-летнего киевлянина за распространение вредоносного ПО, ворующего криптовалюту через подмену электронных кошельков (ему грозит до шести лет тюрьмы)

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Одновременно с оживлением интереса к криптовалютам и подъемом рынка закономерно активизировались и мошенники, в том числе и в Украине. Сегодня Киберполиция рассказала о задержании хакера, разработавшего и распространявшего вредоносное ПО, позволяющего злоумышленникам получать доступ к криптокошелькам пользователей. Операцию провели совместно сотрудники отдела противодействия киберпреступности Киевщины совместно со следственным подразделением Дарницкого управления полиции Киева.

Фигурант — 26-летний житель столицы, который создал вредоносное ПО, предназначенное для подмены электронных кошельков и похищения персональных данных. Как было установлено следствием, злоумышленник продавал свою разработку на тематических форумах по цене свыше 5000 гривен за одну копию. Кроме того, ПО также имело бесплатную версию, работавшую непосредственно на создателя.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и банковские карточки, использующуюся для совершения незаконных действий.

Подозреваемого обвиняют по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Статья предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до шести лет. Продолжается досудебное расследование, которое ведет столичная прокуратура № 2.