Киберполиция задержала владельца пиратского стримингового сервиса, который нелегально ретранслировал украинские телеканалы (ему грозит от 2 до 5 лет)





Летом 2020 года медиагруппы StarLightMedia и 1+1 media обнаружили стриминговий сервис, организатор которого без заключения лицензионных договоров незаконно ретранслировал телеканалы медиагрупп. По оценеке правообладателей это нанесло им более 700 тыс. гривен убытков. Поскольку владелец ресурса не обратил внимание на предупреждения правообладателей и не закрыл нелегальный онлайн-доступ к телеканалам, медиагруппы обратились с заявлениями о совершении преступления в Отдел противодействия киберпреступности в Киевской области.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство, установили личность фигуранта, которым оказался 26-летний житель г. Васильков, и задокументировали его деятельность. Работа пиратского стримингового сервиса была прекращена. 12 ноября 2020 года, в ходе проведения санкционированного судом обыска в доме мужчины, правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами администрирования сайта и соответствующими плейлистами. Изъятая техника направлена ​​на экспертизу.

«Который раз мы повторяем, что пиратство — это бизнес, построенный на воровстве. В защите авторского права наша главная цель — чтобы сам факт пиратства был исключением из правила, а не наоборот. Для нас каждое расследование — это не только шаг к прекращению воровства контента, но и помощь нашим партнерам в развитии креативной экономики в Украине» — отметил заместитель руководителя Инициативы «Чистое Небо» Николай Фаенгольд.

«Правообладатели несут большие убытки из-за незаконной ретрансляции телеканалов. Мы стремимся защищать наши законные права и уменьшить количество пиратских стримингових сервисов и благодарны, что в этом деле на страже закона стоит Киберполиция» — рассказал руководитель Инициативы «Чистое Небо» Вячеслав Миенко.

Он особо подчеркнул, что каждый такой «пират» обычно получает предупреждение о совершении преступления, и это должно служить примером для других преступников. Каждый из них способен предотвратить негативные последствия и прекратить нелегальную деятельность самостоятельно.

Действия владельца ресурса предварительно квалифицируются по ч. 2 с. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав, которое нанесло материальный ущерб в крупном размере), по которой организатор пиратского сервиса может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Источник: «Чистое Небо»