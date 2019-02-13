Киев планирует построить 5 новых станций метро и закупить более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года, потратив на это 76,4 млрд грн

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Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 год. Программа предлагает сосредоточиться на развитии инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

Отметим, что ранее основное внимание уделяли развитию новых автодорог и автомобилецентризму. Из-за такого подхода в Киеве за последние три года количество официально зарегистрированных автомобилей выросло более чем на 15%, и это без учета автомобилей на «еврономерах». По прогнозам экспертов, к 2025 году в столице будет еще на 60% больше автомобилей, чем в данный момент. При этом уже сейчас столичные мосты перегружены, трамвайная сеть деградировала и в целом отсутствует велоинфраструктура. Целевая программа призвана решить все вышеперечисленные проблемы.

В частности, предложен такой порядок приоритетности участников дорожного движения:

маломобильные группы населения,

пешеходы,

велосипедисты,

общественный транспорт,

грузовой транспорт,

движущийся индивидуальный транспорт,

припаркованный индивидуальный транспорт.

Программа предлагает предоставлять приоритет развитию электротранспорта, в частности предлагается объединить левобережную и правобережную трамвайные сети. Также планируется установить квоты на паркоместа в центре и повысить комфортность общественного транспорта. Это, по мнению разработчиков целевой программы, должно мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей.

«Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 76,4 млрд грн. Большую часть — 69,8 млрд грн — профинансирует город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание, традиционно, будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за 5 лет должно быть больше 20. В рамках развития городского общественного транспорта мы должны до 2023 года закупить более четырехсот единиц трамваев, троллейбусов и электробусов», — отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Кроме того, целевая программа имеет целью изменить модель управления транспортной инфраструктурой города. Речь идет о внедрении систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и «электронного билета» с широким набором тарифов.

Напомним, что недавно в КГГА задумались о строительстве метро в пригороды Киева, включая Вишневое, Бучу и Ирпень после создания «Киевской агломерации».

Источник: Киевсовет