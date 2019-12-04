«Киевстар» и «Microsoft Украина» будут совместно развивать проекты ИИ, интернета вещей, облачных решений

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Оператор сотовой связи «Киевстар» и компания «Microsoft Украина» подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает построение стратегического партнёрства и развития проектов в сферах интернета вещей, аналитики данных, искусственного интеллекта и облачных решений.

Компании намерены объединить усилия и работать сообща над созданием и развитием будущих технологических проектов. Тем самым они будут способствовать цифровой трансформации бизнеса в Украине.

Александр Комаров, президент «Киевстар», прокомментировал партнёрство следующим образом:

«Мы гордимся тем, что «Киевстар» предлагает своим клиентам новейшие технологии для реализации их будущих амбиций. Мы рады работать с Microsoft над комплексными клиентскими проектами, в основе которых лежат технологии и возможности IoT, больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений. Это говорит о том, что мы уверенно проходим намеченный план трансформации от традиционного мобильного оператора к поставщику диджитал-решений».

В рамках меморандума о взаимопонимании компании договорились:

совместно разрабатывать и продвигать конвергентные корпоративные решения в области интернета вещей, Big Data, искусственного интеллекта и облачных вычислений;

объединить мощности и возможности «Киевстар» с ведущими технологиями Microsoft для запуска решений на базе искусственного интеллекта;

по согласованному плану совместно разрабатывать инновационные решения интернета вещей на платформе Microsoft Azure, подкрепленные анализом данных, передовыми технологиями мобильной связи и вычислительными возможностями.