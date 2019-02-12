«Киевстар» начал внедрять сети NB-IoT, первые коммерческие решения для «интернета вещей» уже подключены в Киевской и Одесской областях

Оператор мобильной связи «Киевстар» провел первые тесты сети NB-IoT, специально разработанной для «умных» устройств. В декабре 2018 года и в начале 2019 года качество работы сети «интернета вещей» было проверено в специальной лаборатории Киевстар на устройствах учета газа и воды.

После этого проект был масштабирован и началось его внедрение на локациях клиентов. В частности, бизнес-клиенты оператора «Киевстар» в Киевской и Одесской областях уже присоединились к тестированию сети на своих предприятиях.

«Киевстар будет запускать сеть NB-IoT для клиентов по всей Украине. Сегодня это востребовано бизнесом самых разных направлений — поставщиками воды, газа, электричества, муниципальными и промышленными предприятиями, — комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. — И для этого у нас есть все возможности, ведь сеть NB-IoT в сочетании со скоростью 4G-связи дает клиентам еще больше возможностей для бизнеса».

Напомним, что к основным преимуществам сети NB-IoT относят высокий уровень защиты данных при передаче информации; возможность передачи данных между десятками тысяч одновременно подключенных устройств на высокой скорости, в том числе видеоконтент; мобильность устройств и их работу в течение длительного времени без подключения к электросетям, так как одного заряда батареи хватает на несколько лет.

По мнению представителей «Киевстара», услуги сети NB-IoT могут заинтересовать не только коммунальные и промышленные предприятия, но и компании, работающие в транспортной, сельскохозяйственной, логистической отраслях. Также сети можно использовать при создании продуктов и сервисов для «умных домов» (Smart Home), «умных городов» (Smart City), работы охранных устройств и многого другого.

Напомним, что в 2018 году Киевстар запустил ряд IoT-продуктов, в частности, IoT-автосигнализацию «Автотрекинг» и систему безопасности для дома SafeHome, которыми пользователи могут управлять с собственных смартфонов. Киевстар продолжает работать в направлении развития IoT-услуг, и в дальнейшем представит клиентам новые решения для массовых пользователей и бизнеса.

Источник: Киевстар