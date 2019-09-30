«Киевстар» подключил к 4G-сети Чернобыльскую зону, включая объект «Укрытие» ЧАЭС

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Оператор мобильной связи «Киевстар» подключил к 4G-сети город Чернобыль, а также комплекс строений на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, объект «Укрытие»). В ближайшее время связь 4G будет включена на главном контрольно-пропускном пункте на въезде в Чернобыльскую зону в с.Дитятки.

Таким образом, сотрудники объекта «Укрытие» и многочисленные туристы, желающие попасть в зону отчуждения, могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по технологии LTE.

Отметим, что на сегодняшний день сеть 4G-связи оператора действует в 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек, или 70% населения Украины. Скоростным мобильным интернетом нового поколения связи уже воспользовалось 7 млн 250 тыс. абонентов компании, всего за год количество таких абонентов увеличилось в 4 раза по сравнению с августом 2018 года.

Источник: Киевстар