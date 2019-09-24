За последний год количество 4G-абонентов оператора «Киевстар» увеличилось почти в четыре раза — с 1,95 млн до 7,25 млн





Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что по итогам августа 2019 года количество абонентов, которые воспользовались 4G-интернетом, выросло почти в четыре раза по сравнению с августом прошлого года – с 1 млн 950 тысяч до 7 млн 250 тысяч.

Только в течение лета 4G-абонентов у оператора стало больше сразу на 1 млн, при этом компания объясняет этот рост сразу двумя факторами — акцией «Лето 4G безлимита», благодаря которой клиенты компании могли пользоваться скоростным 4G без тарификации, а также постоянным расширением 4G-покрытия от Киевстар.

Отметим, что только за июнь текущего года 4,5 млн абонентов Киевстар воспользовались акционным 4G-безлимитом, при этом 180 тыс. из них поменяли свои старые SIM-карты на USIM с поддержкой 4G. В свою очередь на данный момент сеть четвертого поколения оператора работает в 6680 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,6 млн человек, а это – почти 70% населения Украины.

Напомним, что по данным исследовательской компании Ookla в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета оказалась самой высокой среди всех мобильных операторов Украины, а по данным французской компании nPerf — Киевстар стал лидером и по скорости и по качеству мобильного интернета.

Источник: Киевстар